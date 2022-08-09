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ضبط 105 كيلو جرامات لحوم مريضة وبأختام مزورة في حملة بسوهاج

كتب:

شيماء دراز
08:23 م | الثلاثاء 09 أغسطس 2022
اللحوم المضبوطة في الحملة

اللحوم المضبوطة في الحملة

ضبطت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، بإشراف الدكتور أحمد حمدي الشبح، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين، 105 كيلو لحوم مختومة بأختام مزورة وبها صديد ومصابة بعدة أمراض في قرية الحواويش بمركز أخميم.

ضبط 105 كيلو لحوم بأختام مزورة

وأسفرت الحملة عن ضبط 105 كيلو لحوم بلدية مختومة بأختام مزورة وبها صديد من آثار حقن الأدوية نتيجة الإصابة المرضية، وقام الجزار بذبحها خارج المجازر الحكومية وتزوير الأختام، وقامت الحملة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 50 كيلو لحوم بأختام مزورة بسوهاج

وأكد الدكتور أحمد حمدي الشبح، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، بأنه لن يتهاون مع كل فاسد يعبث بصحة المواطنين في سوهاج.

وفي إطار آخر، تمكنت حملة مكبرة لمديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج على محلات الجزارة بمدينة سوهاج، من ضبط  50 كيلو لحوم بلدية مختومة بأختام مزورة وبها إصابة مرضية، حيث قام الجزار بذبحها خارج المجازر الحكومية وتزوير الأختام أيضا.

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بقلم شيماء دراز