ضبط 6 أطنان لحوم ودواجن ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيةن أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحال الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم، لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها للاشتراطات الصحية والبيئية، مشدداً على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم

ومن جهته، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن المديرية بالاشتراك مع الجهات المعنية، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

لحوم غير صالحة للاستهلاك

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 10 محاضر مخالفة، وضبط 6 أطنان و78 كجم لحوم ودواجن مخالفة، ما بين 109 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و5 أطنان و20 كجم طيور و49 كجم لحوم مصنعة بدون بيانات مجهولة المصدر، و900 كجم دهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.