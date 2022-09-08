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انطلاق المعسكر الثاني للهيئة البرلمانية لتنسيقية الأحزاب في بورسعيد

كتب:

حسام حربى
07:20 م | الخميس 08 سبتمبر 2022
المعسكر الثاني للهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ

المعسكر الثاني للهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ

انطلق المعسكر الثاني للهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، اليوم، بمحافظة بورسعيد، الذي يستمر لمدة 3 أيام.

ويشهد معسكر الهيئة البرلمانية، حضور ممثلين من كل تشكيلات التنسيقية لمناقشة كل القضايا التشريعية، في غرفتي البرلمان.

ويستهدف المعسكر، وضع الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثالث لغرفتي البرلمان، الذي ينطلق الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

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بقلم حسام حربى