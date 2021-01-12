عبدالهادي القصبي: الأجندة التشريعية ستواكب متطلبات الدولة الحديثة

هنأ النائب عبدالهادي القصبي، عضو مجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، لافتا إلى أن مجلس النواب المصري من أقدم المجالس النيابية، وله تاريخ طويل، واليوم كانت بداية طيبة في ظل إجراءات دقيقة للغاية، والأمانة العامة بذلت جهدا كبيرا الذي يتناسب مع شكل مصر في المرحلة الحالية وما أحرزته من نقدم في كافة المجالات.

مؤسسات مصر أصبحت أقوى

وأضاف «القصبي»، خلال لقاء خاص، على شاشة قناة extra news، أن مؤسسات مصر أصبحت الآن أقوى، ولديها رؤية وتخطيط وتنظيم، وبالتالي تحقيق نجاحات طيبة، والمجلس يحتوي على تنوع كبير، وهناك قيادات وخبرات وأفكار وتمثيل حزبي وكل فئات المجتمع ممثلة بالمجلس، داعيا الله بأن تكون بداية طيبة، يحصد ثمارها لصالح الشعب.

المرأة المصرية

وأكد أن المرأة المصرية لها تاريخ طويل ولعبت دور مهم جدا في كل الأحداث المحورية، وفي الآونة الأخيرة رأينا وقوف المرأة بجانب الدولة وجميع المواطنين يقدرون دور المرأة، وعند إجراء التعديلات الدستورية كانوا حريصين بأن تكون نسبة تمثيل المرأة ترتفع، ولدينا الآن سيدات نستطيع القول بأنهن قيادات واعية تساهم في غثراء العمل التشريعي والرقابي.

مصر حققت نجاحا على الصعيدين الأمني والدولي

وأوضح أن الأجندة التشريعية الجديدة يتم التوافق عليها، وستتواكب مع معدلات التنمية الاقتصادية الموجودة ومع متطلبات الدولة الحديثة، مع إلقاء نظرة على الجانب الاجتماعي والحماية الاجتماعية، مؤكدا أن مصر حققت نجاحا في الجانب الأمني والدولي.