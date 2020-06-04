البرلمان: اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل للانتهاء من الأجندة التشريعية

بدأ مجلس النواب تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا، حيث تستعد اللجان النوعية لعقد اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع المقبل، بالتزامن مع موعد الجلسات العامة، للانتهاء من الأجندة التشريعية، وعلى رأسها مشروع موازنة العام المالى الجديد 2020-2021.

وقال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إن اللجنة ستعقد 9 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل للانتهاء من موازنة الهيئات الاقتصادية، مضيفاً: «رغم الظرف الصعب وتزايد الإصابات بين النواب، فإن مجلس النواب مصر على القيام بدوره الوطنى واستكمال أجندته التشريعية».

وتعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى 4 اجتماعات، يومى الأحد والاثنين القادمين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إدارة المخلفات، الذى ينشئ هيئة عامة تسمى «جهاز تنظيم إدارة المخلفات» تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، تتولى متابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات. ووافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، على موازنة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية للعام المالى 2020/2021، التى تقدر بنحو 51 مليوناً و34 ألف جنيه.

"مكافحة الإدمان": معدلات التعاطى ارتفعت مع أزمة "كورونا".. ونعد دراسة جديدة حول ظاهرة المخدرات بين الشباب

وكشفت الدكتورة إيناس الجعفرى، مقرر المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، خلال اجتماع لجنة التضامن، عن إعداد المجلس دراسة جديدة حول ظاهرة المخدرات بين الشباب فى منطقة الساحل الشمالى ومارينا، ومن المتوقع أن تظهر نتائج الدراسة قريباً. مؤكدة أن معدل انتشار المخدرات يزيد فى ظل أزمة كورونا. وطالبت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بمنح إجازة استثنائية للسيدات من الأطقم الطبية، ممن لديهن أطفال أقل من 7 سنوات.