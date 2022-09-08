محامي طالب الشرقية: «راشفورد» من حقه قانونا استئناف الدعوى من جديد

قال سيد سلامة، محامي الدفاع عن طالب الشرقية الذي وُجّهت ضدّه دعوى قضائية من الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب فريق مانشستر يونايتد، بعد حكم محكمة المنصورة في جلستها المنعقدة اليوم، ببراءة المتهم مما نسب إليه، إن القائم بالدعوى «راشفورد» من حقه استئنافها من جديد.

حق «راشفورد» قانونًا

وأضاف «سلامة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن راشفورد من حقه قانونا، استئناف الدعوى من جديد بعد صدور حكم ببراءة الطالب من سبّه وقذفه وكل ما نُسِب إليه، معلقا: «من حقه قانونا الاستئناف، ولكن لا أعتقد أن توافق النيابة العامة على طلبه وهي التي رفضت سابقا وقضت بعدم جواز الدعوى».

وأشار إلى أن مادتي القانون رقم 212 و 197 أن النيابة العامة لم تتحقق من ما نسب إلى الجاني من سب وقذف المجني عليه ولم يُثبت ضده الواقعة محل الاتهام، لافتا إلى أن النيابة حفظت المحضر، والنظر فيها قضائيا غير جائز، وأقرت المحكمة ببراءة المتهم.

حكم براءة طالب الشرقية

وأردف المحامي، أن موكله لم تثبت ضده الاتهامات الموجهة إليه وأصدرت المحكمة حكمها السابق بالبراءة، مؤكدا أنه سيقيم دعوى قضائية ضد اللاعب، نظرا للضرر الواقع على الطالب أدبيا وماديا وتضرر أسرته.

وترجع القضية ليناير 2021 عندما تفاجأ طالب يدعى محمد عصام محمود من قرية بناطق مركز أبو حماد بالشرقية، باستدعائه للتحقيق من قبل جهة أمنية بشأن ما تبلغ عن سبه وقذفه اللاعب الإنجليزي راشفورد بفريق مانشستر يونايتد عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».