عمر كمال يطرح «خلينا سهرانين» ويستعين بـ«كوبليه» لكوكب الشرق

أعلن مؤدي المهرجانات عمر كمال عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» طرح أغنيته الجديدة «خلينا سهرانين» والتي قام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

ونشر عمر كمال الأغنية وعلق عليها: «خلينا سهرانين دلوقتي ع اليوتيوب، وتميز جو الأغنية بالجو الاجتماعي من حيث السهرة في شوارع القاهرة بالصيف».

عمر كمال يستعين بألف ليلة وليلة

واستعان عمر كمال خلال الأغنية بكوبليه من أغنية «ألف ليلة وليلة» لكوكب الشرق أم كلثوم وهو «يلا نعيش في عيون الليل.. يلا نعيش في عيون الليل ونقول للشمس تعالي، تعالي، تعالي، تعالي بعد سنة، مش قبل سنة تعالي، تعالي».

آخر أعمال عمر كمال

وطرح عمر كمال مؤخرا الأغنية الدعائية لفيلم «خطة ماسنجر»، الأغنية تحمل اسم «اليوم يومك» والذي يشاركه فيها الغناء الطفل مازن المصري، من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان أحمد طارق يحيي، وتوزيع هاني محروس.

فيلم «خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس وحمدى الميرغني وبيومي فؤاد ومحمود حافظ و«أوس أوس» وسما إبراهيم ومحمد رضوان وياسر الطوبجي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج رامي رزق الله.