طارق لطفي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته: خرجت من العناية المركزة

كشف الفنان طارق لطفي، عن تطورات الحالة الصحية لوالدته، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية، نقلت على أثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات بمنطقة القاهرة، خلال الأيام القليلة الماضية.

طارق لطفي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته

وقال طارق لطفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن والدته خرجت من العناية المركزة، وغادرت المستشفى، ولكنها تخضع حاليا تحت إشراف طبي، حتى الشفاء العاجل، مطالبا من الجمهور الدعاء لها.

طارق لطفي يعتذر عن تكريمه بسبب مرض والدته

وكان الفنان طارق لطفي قد اعتذر عن حضور تكريمه بمهرجان همسة للإبداع الفني، منذ يومين، لأن والدته حينها نقلت إلى العناية المركزة، قائلا إن والدته دخلت العناية المركزة في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

طارق لطفي يتعاقد علي بطولة عمل جديد في رمضان

وفي سياق آخر كان طارق لطفي قد أعلن من خلال تصريحاته لـ«الوطن» عن تعاقده على بطولة مسلسل جديد بعنوان «مذكرات زوج»، وسيبدأ وضع اللمسات النهائية، قبل تحديد موعد التصوير.

نجاح طارق لطفي في موسم رمضان الماضي

وكان طارق لطفي حقق نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2022، من خلال مسلسل«جزيرة غمام»، الذي كانت تدور أحداثه حول خلدون والعايقة الغجرية، بعد استقرارهما في جزيرة غمام ويحاولان السيطرة على أهل الجزيرة ظنًا منهما أنها تحوي كنز وسر كبير لا يعلمه أحد ويحاولان بسط نفوذهما لتنفيذ مخططهما.