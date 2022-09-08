مستقبل وطن: نثمن جهود مجلس الحوار الوطني في اختيار مقرري اللجان

أعلـن حـزب مستقبل وطـن، تأييـده الكامـل لكـافـة القـرارات والمخرجـات التي انتهت إليهـا إدارة الحـوار الـوطني، مثمنـا الجـهـود التـي بـذلـت فـي تشكيل اللجان النوعيـة واختيار المقررين والمسؤولين عن تلك اللجـان، معربـا عـن كـامـل ثقتـه فـي أن يساهم الحـوار الـوطني في إفراز حلـول فـعـالـة تمكـن الـبـلاد مـن مواجهـة التحديات المختلفة.

الحوار الوطني يسير بخطوات واثقة لتحقيق هدفه

وأضاف حزب مستقبل وطن، في بيان، أن الحـوار الوطني الذي دعـا اليـه الـرئيس عبدالفتاح السيسي يسير بخطوات واثقة نحو تحقيـق الـهـدف الأسمى منـه، وهـو خلـق مساحات مشتركة بين كافة الأطياف الوطنيـة، ويؤيـد الحـزب تشكيل اللجـان النوعيـة التـي أقرهـا مـجلـس أمنـاء الحـوار الـوطني، والتـي تـتـولـى ملفـات وثيقـة الصلة بمتطلبات الشارع المصري في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع.

وأكد الحـزب، أن التصريحات الرئاسية التـي أطلقتهـا القيادة السياسية اليـوم خـلال تدشين الوحدات البحرية الجديـدة بهيئـة قنـاة السويس، جاءت لتشكل منهجـا للحاضـر واستعداداً للمستقبل ورؤيـة جـادة وفعالـة نحو مزيـد مـن الاصـلاح وإحـراز التقـدم فـي الملفـات المختلفـة الاقتصـادية والتنمويـة والسياسية والاجتماعية.

الحوار الوطني انطلاقة جديدة لتعزيـز مـقـدرات الدولـة المصـرية

ويأمـل الحـزب فـي أن يكـون المـؤتمر الاقتصـادي الموسـع الـذي دعـا إليـه الرئيس عبدالفتاح السيسى اليـوم، هو بمثابة انطلاقة جديدة لتعزيـز مـقـدرات الدولـة المصـرية، والنهوض باقتصـاد الـبلاد، تزامنـا مـع الجـهـود المحمـودة الرامية إلى ذلك في المحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني، معربا عـن كـامـل ثقتـه فـي أن تواصـل الـبـلاد تحـت قيـادة الـرئيس عبدالفتاح السيسى تحقيـق الإنجـازات وقهر التحديات، والحفاظ على الدولة المصـرية قويـة وشامخة، وصاحبة حضـور وتواجـد قـوي وملمـوس بين مصاف الدول الكبرى في العالم.