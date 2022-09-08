رئيس التحرير

أحمد الخطيب

رئيس «برلمانية حماة الوطن»: الحوار الوطني للجميع وليس مناظرة

كتب:

حسام حربى
06:54 م | الخميس 08 سبتمبر 2022
النائب أحمد بهاء شلبي

النائب أحمد بهاء شلبي

علق النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، على بيان الحركة المدنية بشأن الحوار الوطني، قائلا: إن الحوار الوطني حوار مجتمعي شامل، يمثل المجتمع المصري، ولا ينغلق على فئة سياسية معينة.

حوار بين المصريين بجميع فئاتهم

وأضاف «شلبي»، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوار بين المصريين بجميع فئاتهم وأفكارهم ومعتقداتهم وآرائهم السياسية، ويسعى للتوافق على اولويات قضايا الوطن الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المرحلة المقبلة، فهو ليس مناظرة بين سلطة وفئة بعينها من المعارضة، مؤكدًا أن تشكيل مجلس الأمناء وأداءه المهني حتى الآن، خير دليل.

حماة يعلن تأييده لدعوة الرئيس

وأشار إلى أن حزب حماة الوطن، أعلن تأييده لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعقد مؤتمر اقتصادي، وجاهزيته للمساهمة، مؤكدا دور الحزب فى تسليط الضوء على المشروعات القومية، وأهميتها للمواطن مشكل مستمر.

اقرأ المزيد:

برلماني عن التنسيقية: الرئيس السيسي وعد بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

التجمع: الحوار الوطني يستهدف تحقيق التوافق وفكرة التكتلات مرفوضة

ضياء رشوان: اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني غير علنية لكنها مسجلة

تحالف الأحزاب المصرية: الحوار الوطني يتمتع باستقلالية تامة والحركة المدنية تهدف لإثارة البلبلة
بقلم حسام حربى