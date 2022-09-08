رئيس «برلمانية حماة الوطن»: الحوار الوطني للجميع وليس مناظرة

علق النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، على بيان الحركة المدنية بشأن الحوار الوطني، قائلا: إن الحوار الوطني حوار مجتمعي شامل، يمثل المجتمع المصري، ولا ينغلق على فئة سياسية معينة.

حوار بين المصريين بجميع فئاتهم

وأضاف «شلبي»، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حوار بين المصريين بجميع فئاتهم وأفكارهم ومعتقداتهم وآرائهم السياسية، ويسعى للتوافق على اولويات قضايا الوطن الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المرحلة المقبلة، فهو ليس مناظرة بين سلطة وفئة بعينها من المعارضة، مؤكدًا أن تشكيل مجلس الأمناء وأداءه المهني حتى الآن، خير دليل.

حماة يعلن تأييده لدعوة الرئيس

وأشار إلى أن حزب حماة الوطن، أعلن تأييده لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعقد مؤتمر اقتصادي، وجاهزيته للمساهمة، مؤكدا دور الحزب فى تسليط الضوء على المشروعات القومية، وأهميتها للمواطن مشكل مستمر.