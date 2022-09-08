مصرع طفل صدمته سيارة في بورسعيد.. وضبط السائق

لقي طفل مصرعه بعد أن صدمته سيارة، مساء اليوم الخميس، بمنطقة الحاسب الآلي بحي المناخ في بورسعيد.

الطفل توفي أثناء عمل الإسعافات الأولية له

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وصول طفل عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل، عمره 4 سنوات بادعاء حادث سيارة بمنطقة الحاسب الآلي مصاب بنزيف بالمخ واسترواح بالصدر وتوفي الطفل أثناء عمل الإسعافات الأولية له داخل المستشفى.

التحفظ على قائد السيارة واستكمال التحقيقات

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط قائد السيارة والتحفظ على السيارة تحت إشراف مرور بورسعيد حيث تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي أن الحادث بسبب السرعة الزائدة لقائد السيارة واستدعت النيابة العامة شهود الواقعة وولي أمر الطفل وأمرت بالتحفظ على جثة الطفل تحت تصرفها بمشرحة المستشفى واستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

من جانب آخر، أصيب 7 عمال تابعين لإحدى الشركات قبل قليل في انقلاب ميني باص بالطريق الدولي الساحلي بطريق «بورسعيد - دمياط» حيث كان يقلهم من عملهم إلى محافظة دمياط.