مصرع طفل دهسا أسفل عجلات سيارة في قنا.. والقبض على السائق

لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعدما دهسته سيارة أمام الوحدة الصحية بمركز أبو تشت شمال محافظة قنا، وتجمع المارة حول الطفل في الشارع، وتم استدعاء سيارة إسعاف، نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي.

سيارة تدهس طفلا

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع طفل أسفل عجلة سيارة، حيث دهسته أمام الوحدة الصحية بمركز أبوتشت.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، إلى موقع الحادث، ونقلت جثة الطفل للمشرحة، وتم ضبط السائق المتسبب في الواقعة.

وبعد الفحص تبين بحسب مرفق إسعاف قنا، أن الطفل المتوفى، هو أحمد عادل، 3 أعوام، مات دهسا بعدما صدمته السيارة.

تحريات وتشريح الجثة

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتولي الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكلفت مباحث مركز أبو تشت، بسرعة عمل تحريات المباحث حول وجود شبهة جنائية حول الواقعة من عدمه.

وانتدبت جهات التحقيق، مفتش الصحة، لتوقيع الكشف على جثة الطفل، وكتابة تقرير طبي مفصل حول أسباب الوفاة، كما كلفت باستدعاء والدته لسؤالها حول سبب ترك طفلها في الشارع.