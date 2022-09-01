مصرع طفل صدمته سيارة نقل أثناء لهوه أمام منزله في الغربية

لقي طفل في العقد الأول من العمر، ومقيم بقرية شقرف، التابعة لمركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، مصرعه أمام منزله، إثر إصابته بنزيف داخلي، وكسور وكدمات وسحجات متفرقة، بعد أن صدمته سيارة نصف نقل، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع طفل صدمته سيارة نصف نقل مسرعة، أثناء لهوه أمام منزله، بقرية شقرف بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، مقيم بقرية شقرف بدائرة مركز طنطا، ولفظ أنفاسه الأخيرة، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة نصف نقل، أثناء لهوه أمام منزله.

تفريغ كاميرات المراقبة

وتم استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، وتفريغ كاميرات المراقبة، لتحديد السيارة المتسببة في الحادث، والتحفظ على الجثة داخل المشرحة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، ومعرفة سبب الوفاة.

وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وبعد انتهاء الطب الشرعي، من توقيع الكشف الطبي على الجثة، قررت النيابة العامة، التصريح بدفنها، وتسليم الجثمان إلى ذويه من أجل دفنه.