مصرع طفل صدمته سيارة في البدرشين.. «كان بيعدي الطريق»

لقي طفل مصرعه، إثر اصطدامه بسيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق قبل مطلع الطريق الأوسطي في البدرشين، ما أدى لوفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ يكشف حادث السير

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بوجود حادث ومصرع طفل بالطريق الزراعي قبل مطلع الطريق الأوسطي اتجاه حلوان في البدرشين، وأخطر اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، الذي وجه بانتقال رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتم إزالة أثاره، وإعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.

الطفل فارق الحياة في إثر الحادث

وأجرى رجال المباحث، تحريات لكشف ملابسات الحادث، وتبين من خلال الفحص أنه خلال تخطي طفل يبلغ من العمر 13 عاما للطريق، اصطدمت به سيارة ملاكي مما أدى إلى وفاته، حيث تم نقله إلى مستشفى أم المصريين، إلا أن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته.

التحفظ على السائق

وجرى التحفظ على قائد السيارة، وأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، نائبا مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واستعجلت النيابة العامة المباحث في تحرياتها التفصيلية والتكميلية حول الواقعة.

نصائح لتجنب الحوادث

ووجه اللواء أحمد الشاهد، خبير مروري، في حديثه لـ«الوطن»، نصائح للسائقين لتجنب حوادث السير على الطرق، جاء أبرزها، فحص الفرامل والإطارات الخاصة بالسيارة قبل القيادة، والتأكّد من حالة المحرك وبيان إذا كان يعمل بشكل جيد من عدمه، ووجود مياه التبريد داخل السيارة.