تفاصيل مقتل صاحب «سوبر ماركت» في شبرا الخيمة.. طعنة غدر أنهت حياته

كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة من مساء الخميس الماضي، عندما كان «أحمد أبو العلا» صاحب الـ33 عامًا، يقف بمحل عمله «سوبر ماركت»، وفوجئ بأحد أصحابه ويدعى «كريم» يتشاجر مع شخصين أمام المحل، فهرول مسرعًا لفض المشاجرة التي اندلعت بينهما بسبب اصطدام سائق «توك توك» بـ«كريم» ما سبب له إصابة بسيطة في قدميه، وكسر إكسسوار «التوك توك»، وبالفعل نجح في فض المشاجرة.

ما ينوب المخلص إلا الموت

لم يمر سوى دقائق حتى عاد الشخصين حاملين أسلحة بيضاء «سنج ومطاوي»، وعقدا العزم على التخلص من «كريم» فلم يقف «أحمد» مكتوف الأيدي، وحاول تهدئتهما إلا أنهما سددا له عدة طعنات حتى فارق الحياة وسقط قتيلاً في الحال وسط بركة من الدماء، وفرا هاربين، وتم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ لقسم الشرطة

تعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا بسقوط قتيل بأحد الشوارع التابعة بمنطقة عزبة عثمان ببيجام بدائرة القسم، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مقتل أحمد أبوالعلا، 33 عامًا، «صاحب سوبر ماركت»، إثر إصابته بعدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسده باستخدام سلاح أبيض «سكين»، وتبين أن وراء تلك الجريمة عاطلين، هما: «أحمد م»، وآخر، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين وبحوزتهما السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة.

القصاص هيبرد نار قلبنا

وروى محمد أبو العلا والد المجني عليه «أحمد» في تصريحات لـ«الوطن» تفاصيل ما حدث، قائًلا إن «المتهمين بعدما تمكن نجلي من فض المشاجرة التي افتعلوها بالشارع مع صديق ابني، عادا مرة أخرى بعدها بساعة ونصف للانتقام من نجلي، حاملين أسلحة، وطعناه طعنة غدر، أمام لقمة عيشه، وفرا هاربين باستخدام التوك توك اللي حضروا به، وابني تلقى الطعنات ولم يحرك ساكنًا، وهو عمره ما عمل مشكلة مع أي حد بالمنطقة، والجميع يشهد بطيبته وخلقه وكان كل اهتمامه أنه يفض ما بينهم»، مطالبًا بالقصاص من المتهمين وتوقيع أقصى العقوبة عليهما، قائلًا: «القصاص هيبرد نار قلبنا».

المجني عليه كان سيزور قبر والدته في يوم مقتله

ولفت والد المجني عليه إلى أن نجله في يوم الواقعة أبلغه بأنه سيذهب لزيارة قبر والدته، معقبًا: «كأن قلبه حاسس أنه هيروحلها للأبد، هو كان بيجهز نفسه للزواج، وكان دائمًا يجلس بجواري يقولي سامحني يا أبويا إن كنت مقصر معاك».

العقوبة المتوقعة على المتهمين

يقول وائل نجم المحامي بالنقض والدستورية العليا والخبير القانوني، إن هذه الجريمة وقعت بسبق الإصرار والترصد ويعاقب المتهم وفقا للمادة 2344، والتي نصت على: «يحكم على مرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، إذ أن الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب جناية أخرى بجانب القتل العمد، وذلك خلال فترة قصيرة».