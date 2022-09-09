حياة كريمة تعيد تشكيل ملامح قرى أسيوط.. كباري وإسعاف ومجمعات خدمية

أعادت مبادرة «حياة كريمة» الأمل إلى قرى الريف المصري، محققة العديد من الإنجازات في المجالات كافة، وشهدت مشروعات المبادرة تطورًا في نسب التنفيذ بجميع القرى، وسط تسابق جميع العاملين في مواقع العمل، سواء عمال أو مهندسين أو مشرفين، لإنهاء المشروعات الخدمية، وفق الجدول الزمني المحدد، بمعايير جودة عالية.

مشروعات حياة كريمة

وكشفت مؤسسة حياة كريمة، عن آخر تطورات المشروعات، في قرية بصرة، بمركز الفتح، في محافظة أسيوط، موضحة أهم الأرقام حول الإنجازات التي حققتها المبادرة في عدد من القطاعات، وما تنفذه من عمليات تطوير للقرى وتحويلها من مناطق عشوائية بلا خدمات إلى قرى تكفل حياة كريمة للمواطنين.

وتضمن التقرير شرحاً وافياً بالأرقام والصور لآخر ما توصلت إليه مشرعات المبادرة في القرى المدرجة تحت مظلة حياة كريمة بالمحافظة، مرفقاً بإنفوجراف موضح به نسب إنجاز المشروعات حتى الآن.

حياة كريمة في أسيوط

عرض التقرير، جانبًا من المشروعات التي نفذتها المبادرة بالصور، والمشروعات التي لا تزال جارية حتى الآن بالمشروع القومي العملاق لتنمية وتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019 تحت اسم حياة كريمة، الذي يعد مشروع البناء والتعمير الأضخم في العالم، وفقًا لحجم العمل والمدة الزمنية وحجم الإنفاق.

وتفقد فريق مؤسسة حياة كريمة، مواقع تنفيذ عدد من المشروعات في قرية البصرة، بمركز الفتح، كان أهمها مشروع مجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية، وتطوير مركز الشباب، الذي اقارب على الانتهاء.

كما اطلع الفريق على أعمال إنشاء وحدة إسعاف بالقرية، وتبطين الترع، بالإضافة إلى تفقد عمليات تنفيذ كوبري على ترعة السنط، فضلا عن أعمال تنفيذ كوبري آخر بحمولة 40 طن، ونشرت المؤسسة، إنفوجرافا يوضح نسب الإنجازات في المحافظة.

وأكّدت مؤسسة حياة كريمة استمرار العمل في جميع القرى والمحافظات المدرجة تحت مظلة حياة كريمة، لتحقيق الحياة الآدمية للمواطن المصري في جميع نواحي الحياة، والارتقاء بمستوى المعيشة، وخاصة في قرى الريف المصري.