حياة كريمة تكشف مواعيد القوافل الطبية في سبتمبر.. الكشف والعلاج مجانا

أعلنت مؤسسة حياة كريمة جدول القوافل الطبية التي ستنطلق خلال الفترة من 8 وحتى 15 سبتمبر الحالي، للكشف وتقديم العلاج مجانا للمواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الهدف الذي أطلقت المبادرة من أجله، وهو العمل على تحسين أوضاع المواطن والارتقاء بحياته، لا سيما سكان المحافظات الحدودية والقرى النائية.

خريطة انتشار القوافل الطبية

تنتشر القوافل الطبية لحياة كريمة في المحافظات وفقا للجدول التالي:

ـ المنوفية، الباجور، سبك الضحاك، 8 سبتمبر، مشروع تنموي.

ـ المنوفية، قويسنا، ميت سراج، 8 سبتمبر، قافلة بشرية.

ـ المنوفية، قويسنا، منشأة دملو، 10 سبتمبر، مشروع تنموي.

ـ المنوفية، منوف، سروهيت، 11 سبتمبر، قافلة بشرية.

ـ المنوفية، قويسنا، ميت العز، 12 سبتمبر، قافلة بشرية.

ـ المنوفية، الباجور، سبك الضحاك، 13 سبتمبر، مشروع تنموي.

ـ المنوفية، الباجور، ميت الوسطى، 14 سبتمبر، قافلة بشرية.

ـ القاهرة، طرة، مركز طبي طرة، يومي 12 و13 سبتمبر، قافلة طبية.

ـ القاهرة، المقطم، مركز طبي الأسمرات، يومي 14 و15 سبتمبر، قافلة طبية.

ـ الجيزة، الواحات البحرية، الحارة، يومي 9 و10 سبتمبر، قافلة طبية.

ـ الجيزة، كرداسة، كومبرة، يومي 13 و14 سبتمبر، قافلة طبية.

ـ الغربية، طنطا، كفر الشيخ سليم، 8 سبتمبر، قافلة طبية وبيطرية.

ـ الغربية، زفتى، مدينة زفتى، 12 سبتمبر، قافلة طبية وبيطرية.

ـ الغربية، كفر الزيات، حصة أكوا، 15 سبتمبر، قافلة طبية وبيطرية.

ـ الاسكندرية، العجمي، البيطاش، يومي 11 و12 سبتمبر، قافلة طبية.

ـ الاسكندرية، العجمي، الهانوفيل، يومي 13 و14 سبتمبر، قافلة طبية.

ـ الإسماعيلية، القصاصين، عرب قاسم، 12 سبتمبر، قافلة طبية.

ـ الإسماعيلية، فايد، مركز شباب البحيرات، يومي 12 و13 سبتمبر، قافلة طبية.

ـ كفر الشيخ، سيدي سالم، قرية الشخلوبة، 8 سبتمبر، قافلة طبية.

- قنا، نجع حمادي، عزبة نقيب، 12 سبتمبر، قافلة طبية.

ـ قنا، أبو تشت، الحسينات، 14 سبتمبر، قافلة طبية وبيطرية.

ـ الوادي الجديد، باريس، بغداد، يومي 9 و10 سبتمبر، قافلة طبية.

ـ الوادي الجديد، الخارجة، شرق بولاق، يومي 13 و14 سبتمبر، قافلة طبية.

ـ الوادي الجديد، الخارجة، فلسطين، 11 و12 سبتمبر، قافلة طبية.

ـ أسوان، السيل الريفي، يومي 11 و12 سبتمبر، قافلة طبية.

ـ أسوان، إدفو شرق، عزبة سليم، يومي 14 و15 سبتمبر، قافلة طبية.

التخصصات الطبية المتاحة بقوافل حياة كريمة

توجه القوافل الطبية المجانية التابعة لـ حياة كريمة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، في عدد من التخصصات الطبية تشمل نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية ، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة والسكان.