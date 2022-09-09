فصل التيار الكهربائي عن مناطق متفرقة بالغردقة «السبت والأحد»

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية يومي السبت والأحد المقبلين، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة

وأوضح المركز في بيان له، أن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها هي منطقة مجاهد وعمارات المحطة الغازية والسنترال الجديد والزراعة وسوق الباعة الجائلين.

وأضاف مركز عمليات المحافظة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة أبو العباس خلف السنترال السياحي، بعد غد الأحد من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

كرنفال مصر الدولي للفنون

وفي سياق آخر تستضيف مدينة الغردقة، كرنفال مصر الدولي للفنون في دورته الثانية، خلال الفترة من 25 سبتمبر الجاري وحتى الأول من شهر أكتوبر بمشاركة 40 فنانًا من 20 دولة أجنبية، وذلك احتفالا بمرور 200 عام على اكتشاف حجر رشيد وذلك بهدف تنشيط السياحة في مدينة الغردقة.