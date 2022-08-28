فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في الدلتا والبحر الأحمر للصيانة

أعلن قطاع كفر الشيخ التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق التابعة لمركز بيلا؛ للقيام بأعمال الصيانة الأسبوعية لشبكات الجهد المنخفض لهندسة كهرباء بيلا؛ للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين، من وحتى الثلاثاء المقبل.

أعمال الصيانة على شبكة الجهد المنخفض بقرية أبو بدوي

وحدد قطاع كفر الشيخ التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، في بيان المناطق التي سيتم فصل التيارالكهربائي عنها، اليوم، وهي «قرية الجرايدة» لإجراء أعمال الصيانة على شبكة الجهد المنخفض بعزبة الدمايرة، وغدا عن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي وهي «الشرقاوية 1-2، مصرب الجرن»؛ لإجراء أعمال الصيانة على شبكة الجهد المنخفض بقرية أبو بدوي.

صيانة شبكة الجهد المنخفض بقرية إبشان

وأشارت الشركة، إلى قطع التيار عن مناطق «مستشفى إبشان - عزبة فودة سلطان 2 - العطافي»، يوم الثلاثاء المقبل؛ لإجراء أعمال الصيانة علي شبكة الجهد المنخفض بقرية إبشان.

تدبيرالاحتياجات حتى الانتهاء من أعمال الصيانة

وطالب قطاع كفر الشيخ التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، قاطني المناطق المتأثرة بفصل التيار وجميع القطاعات الخدمية والمصالح والهيئات الحكومية تدبير احتياجاتهم من الكهرباء حتى الانتهاء من أعمال الصيانة حتى لا تتأثر مصالح وخدمات المواطنين بفصل التيار.

واعلن قطاع البحر الأحمر التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء فصل التيار، اليوم، بدء من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا عن مناطق «الحرفيين - غبور هيونداي - خزان المدينة - البوتجاز - ملاهي الدولفين - ومحطة جاسكو»، مشيرا إلى أن سبب فصل التيار عن المناطق المذكورة لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.