بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ببورسعيد

أصيب أربعة أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم في انقلاب سيارة ملاكي بطريق محور 30 يونيو، جنوب بورسعيد، بعد أن اختلت عجلة القيادة من أحدهم بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج دون أن يؤثر الحادث على توقف حركة المرور بالطريق، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث.

نقل المصابين إلى مستشفى الزهور ببورسعيد

وتلقى اللواء مدحت عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل، أربعة مصابين نتيجة انقلاب سيارة ملاكي على محور 30 يونيو، وتبين من الفحص الطبي وهوية المصابين إصابة كل من: محمد السيد البلاسي 22 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد سالم سليمان 22 سنة، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم ومحمد السيد إبراهيم 23 سنة مصابًل باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد السيد علام 18 سنة مصابًا بكدمات بالجسم، ويجري تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

السرعة الزائدة سبب انقلاب سيارة بطريق 30 يونيو

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن المصابين كانوا داخل سيارة ملاكي بطريق محور 30 يونيو، وانقلبت بسبب السرعة الزائدة، ووجه مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

إصابة 7 عمال في حادث آخر

كانت بورسعيد شهدت إصابة 7 عمال بإحدى الشركات في انقلاب «ميني باص» بطريق بورسعيد دمياط الدولي الساحلي أثناء عودة العاملين من العمل.

كما لقى طفل مصرعه مساء أمس بعد أن صدمته سيارة بمنطقة الحاسب الآلي بحي المناخ في بورسعيد.