البيت الأبيض يعزي بريطانيا وشعبها في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

أعرب البيت الأبيض، عن تعازيه في وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، قائلا: «قلوبنا مع عائلة وشعب المملكة المتحدة بعد الإعلان عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية اليوم»، وفقا لقناة سكاي نيوز.

قلق منذ الصباح بخصوص صحة الملكة

وتولى اليوم تشارلز الثالث منصب الملك خلفا لوالداته الملكة إليزابيث الثانية التي توفت اليوم بعد إعلان العائلة الملكة في بيان صباح اليوم، نقلته وكالة الأنباء عن قلق بشأن صحة الملكة التي احتفلت قبل سنوات قليلة باليوبيل البلاتيني للحكم، وعمدت هيئة الإذاعة البريطانية على بث الأخبار الخاصة بالملكة بخلفية تتشح بالسواد.

رحلة مرض الملكة إليزابيث الثانية

ودخلت الملكة إليزابيث المستشفى نهاية 2021 ثم أصيبت بفيروس كورونا في فبراير 2022 وخضعت لعمليتين جراحيتين في عام 2013 في وجهها وركبتيها.

جاءت الوفاة بعد يومين فقد من تولي ثالث امرأة منصب رئيس وزراء بريطانيا خلفا لبوريس جونسون.