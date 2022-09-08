العالم يتفاعل مع وفاة الملكة إليزابيث الثانية «صور»

تفاعل السكان حول العالم مع خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 96 عاماً، وفق ما أعلنه قصر باكنجهام الملكي في بيان أصدره اليوم.

أحد السكان يضع الزهور خارج السفارة البريطانية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

رجل يخفض العلم في مبنى الكابيتول الأمريكي بالعاصمة واشنطن.

وتم تخفيض الأعلام إلى النصف في مواقع مختلفة، بما في ذلك البيت الأبيض ومبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة.

لوحة إعلانات في تايمز سكوير، نيويورك، تكرم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

وتجمعت الحشود حدادا وتركوا الزهور تذكاراً للملكة.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يلقي بيانًا بشأن وفاة الملكة.

يتم عرض صورة الملكة على شاشة كبيرة في بداية مباراة لكرة القدم في روما، إيطاليا.

أول تعليق للأمير تشارلز على وفاة المكة إليزابيث

وعبّر تشارلز الثالث ملك بريطانيا «الجديد» عن حزنه العميق لوفاة «والدته الحبيبة» ملكة بريطانيا الثانية واصفا هذه اللحظة بأنها أكبر لحظة حزن تعرض لها في حياته، بحسب خبر عاجل بثته قناة «سكاي نيوز» عربية اليوم الخميس.

دول العالم تنعى الملكة إليزابيث الثانية

وحرصت رئيس وزراء الهند على نعي الملكة إليزابيث: «نعرب عن ألمنا الشديد لرحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية»، بينما أشادت نيوزيلندا تشيد بملكة استثنائية، فيما عبّر الأمين العام لحلف الناتو عن حزنه العميق لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، في الوقت الذي أوضح قصر باكتجهام الملكي أن الملك تشارلز وعقيلته سيبقيان في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا.

من جهتها بيّنت رئيسة وزراء إسكتلندا أن وفاة الملكة إليزابيث الثانية لحظة حزن بالغ لبريطانيا.

وأوضحت رئيسة وزراء بريطانيا أن وفاة الملكة صدمة للأمة والعالم: «نشعر جميعا بصدمة شديدة جراء وفاة الملكة إليزابيث، اليوم ينتقل العرش إلى الملك تشارلز الثالث».