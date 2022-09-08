البرلمان البريطاني يعلق أعماله لمدة 10 أيام بعد وفاة الملكة إليزابيث

علق البرلمان البريطاني جميع أعماله لمدة 10 أيام حسبما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل لها، يأتي ذلك وسط حالة من الحزن تسيطر على البلاد بعد وفاة الملكة إليزابيث.

ونقلت القناة عن كاهن الملكة إليزابيث السابق: «كانت تفرح جدًا بفوز خيولها في السباقات».

تعليق البيت الأبيض على وفاة ملكة بريطانيا

وأعلن البيت الأبيض التضامن مع بريطانيا وشعبها بعد وفاة الملكة إليزابيث اليوم الخميس، بعد ساعات عصيبة مرت على الجميع منذ إعلان العائلة الملكية أن الأوضاع الصحية للملكة مقلقة صباح اليوم في بيان رسمي.

رحلة مرض ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

ودخلت الملكة المستشفى في عام 2003 لإجراء عمليات جراحية في الوجه والركبة، وفي عام 2013 أجرت الملكة الراحلة فحوصات وعلاج معدتها، وفي 2021 أصيبت بفيروس كورونا إلا أنها لم تدخل المستشفى وتحسنت حالتها سريعا بعد أعراض بسيطة أصيبت بها.

وتولى بعدها الملك تشارلز الثالث مقاليد الحكم وهو نجل الملكة الراحلة الذي عبر عن حزنه الشديد لوفاة والدته.