إيمي سمير غانم تحذر من صفحة مزيفة تحمل اسمها: «بيكتبوا كلام غريب على لساني»

حذرت الفنانة إيمي سمير غانم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» من صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» تحمل اسمها.

ونشرت إيمي سمير غانم الحساب المزيف وعلقت عليه قائلة: «ده مش أنا، دي صفحة مزيفة في الفيسبوك، والناس بتصدق إنه أنا وللأسف بيكتبوا كلام غريب على لساني، وأنا ماليش في السكة دي أصلًا.. اعملوا بلوك للصفحة دي من فيسبوك».

إيمي سمير غانم والدعاء لوالديها

وتحرص الفنانة إيمي سمير غانم منذ وفاة والديها الفنانين سمير غانم ودلال عبدالعزيز على الدعاء لهما كل جمعة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وزيارة قبرهما مع شقيقتها دنيا، وقراءة الفاتحة لهما، وتوزيع الصدقات على روحهما في المقابر.