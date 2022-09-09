دينا الشربيني: شخصيتي مش قوية.. مبحبش أسيب نفسي للحزن والانكسار

قالت الفنانة دينا الشربيني إن شخصيتها ليست قوية ولكنها لا تحب الضعف أو الشعور بالانكسار والاستسلام والندم، متابعة: «قلبي خفيف مش قوية وبخاف من الصرصار».

وأضافت:«لما بيحصلي حاجة في حياتي مش كويسة أو فترة مش مبسوطة فيها مش بحب أسيب نفسي.. ودة له علاقة بأني مش بحب النكد أو الشعور بالانكسار.. في الآخر كل حاجة بتاعت ربنا».

العياط بشوفه علاج ويخليني قوية

وأوضحت دينا الشربيني خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس: «بشوف العياط علاج.. مش بعمل نفسي قوية علشان الناس تشوفني قوية، لكن علشان دينا».

وعرضت الإعلامية منى الشاذلي مقطع فيديو من كواليس مشهد غرق دينا الشربيني في مسلسل «جراند أوتيل».

وكشفت دينا الشربيني عن التفاصيل الكاملة لتصوير هذا المشهد والصعوبات التي واجهتها، لافتة إلى أنها كانت مرعوبة من هذا المشهد، وكانت دائما تسعى لتأجيل تصويره، وأن المشهد تم تصويره فى أسوان وتم إلقائها فى النيل وكانت خائفة.

كواليس «المشوار» و«حامل اللقب»

ولفتت إلى أنها استمتعت بتصوير مسلسل «المشوار» وخاصة المشاهد التي تم تصويرها في الإسكندرية وخاصة منطقة الملاحات لأنها نالت إعجاب الجمهور، كما أنها استمتعت بتصوير فيلم «حامل اللقب» بسبب خفة ظل الفنان هشام ماجد والذي تجمعهم علاقة صداقة قوية وسعيدة جدا بمشاركته بطولة الفيلم.

وأفادت بأنها كانت تتمنى العمل مع كريم عبد العزيز خاصة بعد تجربة فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، وجرى إعادة العديد من المشاهد بسبب الضحك لخفة دم كريم أثناء التصوير.