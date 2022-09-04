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الخميس.. دينا الشربيني في ضيافة "معكم منى الشاذلي"

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الوطن
08:43 م | الأحد 04 سبتمبر 2022
النجمة دينا الشربيني

النجمة دينا الشربيني

تحل النجمة دينا الشربيني ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، في الحلقة المقرر إذاعتها يوم الخميس المقبل، على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

تحكي الشربيني عن كواليس أعمالها الأخيرة، وعملها مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "المشوار" خلال موسم رمضان الماضي، وكذلك موقفها من المشاركة في فيلم "حامل اللقب" مع الفنان هشام ماجد في أولى بطولاته السينمائية.

وفي أجواء من المرح، تشارك دينا الشربيني جمهور البرنامج غناء أغنية "برج الحوت"، وتتحدث خلال اللقاء عن فترات صعبة واجهتها سابقا في حياتها. كما تعلن خلال اللقاء عن تجهيزها لعمل استعراضي خلال الفترة المقبلة.

أيضًا تتحدث دينا الشربيني عن معاناتها في طريق الوصول للنجاح داخل الوسط الفني، وتشير لعدد من أصحاب الفضل عليها. وكذلك علاقاتها الوثيقة بعدد من الفنانات اللاتي تعتبرهن بمثابة شقيقاتها.

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