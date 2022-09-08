دينا الشربيني: جالي كورونا 5 مرات.. ودوري في المواطن إكس «مأفور»

قالت الفنانة دينا الشربيني إنها كانت «مأفورة» في دورها بمسلسل «المواطن إكس»، متابعة: «المواطن إكس نجح كمسلسل ووقتها حسيت كدة، الناس كانت فاكراني إني بتكلم في الحقيقة كدة، ودي حاجة فرحتني والناس صدقت الشخصية، بالرغم إني مأفورة فيه جدا، ولما بشوفه دلوقتي مش متهيألي لو جالي الورق ده هعمله».

كورونا بتموت فيا وجسمي متعودش عليه

وأضافت دينا الشربيني خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، أنها أصيبت بفيروس كورونا عدة مرات، متابعة: «كورونا بتموت فيا، جالي الفيروس 4 أو 5 مرات.. كل مرة بتعب أكتر وجسمي متعودش عليها، وأهلي بقوا مرعوبين مني بسبب كورونا وبابايا قعد سنتين مش بينزل من كتر ما أنا خايفة عليه».

3 جرعات من لقاح كورونا

ولفتت دينا الشربيني إلى أنها حصلت على جرعتي لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا، كما أنها حصلت على جرعة من لقاح جونسون مرة واحدة، متابعة: «كل أما يقولوا فيه كورونا منتشرة أنا بلقطها، وجالي الفيروس قبل ما حد يعرف عرض الشم ومكنش منتشر».

أوضحت أنها أصيبت بـ«كورونا» أول مرة عندما كانت في لندن قبل انتشارها في مصر خلال تصويرها مسلسل «لعبة النسيان»، لافتة أنها حصلت على كورتيزون آنذاك لمدة 10 أيام