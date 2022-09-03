كواليس حلقة دينا الشربيني مع منى الشاذلي قبل عرضها الخميس المقبل

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي ببرنامجها «معكم» المذاع عبر قناة CBC، الخميس المقبل، دينا الشربيني، ومن المقرر أن تتحدث دينا خلال البرنامج عن كثير من الأشياء ومن بينها عمرو دياب.

كما تغني دينا خلال الحلقة أغنية برج الحوت، وتلعب مع منى الشاذلي عدة ألعاب اعتادت الأخيرة على تقديمها مثل التعرف على ما في الصندوق وأيضا لعبة معرفة الأغاني والمسلسلات والأفلام بالإيموجي، بالإضافة إلى الغناء.

ذكريات دينا الشربيني مع التقديم

ومن المقرر أن تستعيد دينا الشربيني خلال الحلقة ذكرياتها مع تقديم البرامج في بدايتها قبل اتجاهها للتمثيل.

يذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني مسلسل المشوار مع محمد رمضان في رمضان الماضي، وقدمت خلاله دور زوجة محمد رمضان، والمسلسل تأليف محمد فريد وإخرجه محمد ياسين.

كما قدمت مؤخرًا في السعودية، مسرحية أحفاد ريا وسكينة، مع ياسمين رئيس وبيومي فؤاد وأوس أوس وغيرهم من الفنانين.

أعمال دينا الشربيني المقبلة

كما تصور دينا في الوقت الحالي فيلم شقو مع يسرا وعمرو يوسف وأمينة خليل ومحمد ممدوح وعباس أبو الحسن، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

وتنتظر دينا الشربيني في الوقت الحالي، عرض مسلسلها الجديد آخر دور، وهو من إخراج حسين المنباوي، وتأليف وسام صبري، ويدور في إطار من التشويق والغموض حول آخر دور في عمارة سكنية يملؤه الكثير من الغموض ويشارك في بطولة المسلسل كل من ميمي جمال، نهى عابدين، مريم الخشت، أحمد بدير، طارق عبد العزيز، رياض الخولي.