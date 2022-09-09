نائبة تعد مشروع قانون لمكافحة هدر الطعام: لمواجهة التغيرات المناخية

كشفت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، عن تفاصيل مشروع القانون الذي تعده حول مواجهة هدر الطعام، لافتة إلى أنه لا يوجد في مصر مشروعًا لمواجهة هذا الأمر، بالرغم من وجود القانون في بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا والتي أصدرت تشريعًا ضد هدر الطعام منذ 6 سنوات.

وأوضحت «صابر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن مكافحة هدر الطعام تكون من أهداف التنمية المستدامة، وتعتبر من مسائل الأمن القومي وتخص مستقبل البشرية، لمواجهة التغيرات المناخية.

مسألة هدر الغذاء تتأثر بالتغيرات المناخية

وأكدت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب أن الغذاء يتأثر بالتغيرات المناخية مشيرة إلى أن هذه التغيرات تؤثر على كميات الطعام المزروعة، ويؤثر على جودة المحاصيل وكمياتها، بالإضافة للظروف الحالية من الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر سلاسل الإمداد العالمية ما أظهر أزمة الغذاء.

وطالبت عضو مجلس النواب الأمم المتحدة ودول العالم مناقشة مسألة هدر الطعام ووضع قوانين مكافحة لها.