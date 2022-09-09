مقتل مسلح هاجم شخصين في مدينة «أنسباخ» جنوبي ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، مقتل مسلحٍ طعن شخصين في مدينة «أنسباخ» جنوبي ألمانيا، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

الشرطة أصابت المهاجم بجروح قاتلة

وذكرت الشرطة الألمانية، في بيان، أنّ رجلًا يبلغ من العمر 30 عامًا، هاجم عددًا من المارة بسكين واحد على الأقل قرب محطة أنسباخ بـ«بافاريا»، ما أسفر عن إصابة شخصين اثنيين.

وأشارت الشرطة الألمانية، إلى أنّ الرجل هاجم رجال الشرطة في أثناء تدخلهم، فأطلقوا النار عليه وأصابوه بجروح قاتلة.

وفاة المهاجم في الحال جراء رصاص الشرطة

وأوضح المتحدث باسم الشرطة الألمانية، أنّ عناصر الشرطة استخدمت الأسلحة النارية، ما أسفر عن إصابة الرجل بجروح بالغة، وتوفي في الحال، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام ألمانية.

وطوّقت الشرطة الألمانية مسرح الجريمة لإجراء تحقيقات الطب الشرعي، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام ألمانية.