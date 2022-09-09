خطوات استخراج قيد فردي من موقع وزارة الداخلية إلكترونيا

تقدم وزارة الداخلية الكثير من الخدمات للمواطنين إلكترونيًا من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك لتوفير الكثير من الجهد والوقت بدلا من الذهاب إلى مكاتب العمل، ومن ضمن تلك الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيًا استخراج قيد فردي.

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن» الخطوات المطلوبة لاستخراج قيد فردي من خلال موقع وزارة الداخلية في خطوات بسيطة حتى تستخرج القيد الفردي من منزلك.

خطوات استخراج القيد الفردي

أولى تلك الخطوات لاستخراج القيد الفردي يكون من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الرابط https://moi.gov.eg/home/directoryservices واتباع عدد من الخطوات، أولها تسجيل الدخول على الموقع، وفي حالة عدم وجود حساب على الموقع، يمكنك إنشاء حساب من خلال تسجيل بعض البيانات.

دليل الخدمات

وفي الخطوة التالية لتسجيل الدخول تكون عن طريق الضغط على أيقونة «دليل الخدمات».

في خانة الأحوال المدنية تضغط على أيقونة «قيد فردي».

وبعدها تحديد عدد الأشخاص المستفيدين.

وبعد ذلك تضغط على خانة «الموافقة على الشروط».

دفع رسوم الخدمة.

بعدها يجرى إرسال القيد الفردي إلى المنزل بعد تحديد العنوان، وموعد استلام القيد الفردي.