الأرصاد تكشف أحوال الطقس حتى الثلاثاء المقبل.. شبورة ونشاط للرياح

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن يسود طقس حار خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة بمحافظة جنوب سيناء ومحافظات جنوب البلاد، كما رصدت أحوال الطقس خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع لـ حالة الطقس في الأيام المقبلة أن يسود طقس معتدل الحرارة مع بداية ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومحافظات شمال الصعيد.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وأكد الخبراء أن حالة الطقس في الأيام المقبلة ستشهد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس في الأيام المقبلة ستشهد ظهور السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ما يساعد على تلطيف الأجواء.

ونوهت، لوجود نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 10 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42 .

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 11 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 12 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 13 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.