الأرصاد تكشف سبب إضافة العاصمة الإدارية والعلمين لبيانها: أماكن حيوية

أضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عددا من المدن الجديدة في بيان الأرصاد الجوية، الذي يشمل حالة الطقس ودرجات الحرارة في أبرز المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تمت إضافة العاصمة الإدارية الجديدة، السادس من أكتوبر، العلمين الجديدة، وبنها، لبيان الأرصاد من الأسبوع الماضي بهدف التعرف على درجات الحرارة في هذه المناطق، فهي من الأماكن الحيوية التي يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة حالة الطقس ودرجات الحرارة بها.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه يتم تحديث بيان الأرصاد باستمرار وإضافة مناطق جديدة له.

درجات الحرارة في العاصمة الإدارية

وجاءت درجات الحرارة في هذه المدن على النحو التالي:

سجلت العاصمة الإدارية 33 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى، وجاءت درجة الحرارة العظمى في 6 أكتوبر 33 والصغرى 23، وفي بنها سجلت درجة الحرارة العظمى 32 درجة و23 الصغرى، وفي العلمين الجديدة سجلت درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25، وذلك اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر الحالي.

كما سجلت العاصمة الإدارية أمس الأربعاء 7 سبتمبر، 33 للعظمى و22 للصغرى، وفي السادس من أكتوبر سجلت العظمى 33 درجة و22 درجة للصغرى، وفي بنها سجلت درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23، أما العلمين الجديدة سجلت العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة.