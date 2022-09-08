«الأرصاد»: استمرار التحسن في الأحوال الجوية ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس مستمر في التحسن خلال فترات الليل، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط تعمل على المزيد من التحسن في درجات الحرارة والأجواء على مدار اليوم كله.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ الطقس خلال فترات النهار حار رطب على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الطقس يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار، وفي النهار نشعر بارتفاع طفيف في نسب الرطوبة وهو ما يجعل درجة الحرارة المحسوسة أعلى من المُسجلة بنحو 3 درجات، ومع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس يكون هناك نشاط للرياح سرعاته بين 30 و40 كم على الساعة».

تحسن في الليل

وأشارت، إلى أن نشاط الرياح على أغلب مناطق الجمهورية يقلل إحساسنا بوجود نسب الرطوبة في فترات المساء ونشعر بانخفاض في درجات الحرارة والأجواء المعتدلة تماما خلال فترات المساء وساعات الليل، حيث بدأنا نشعر بالتحسن خلال فترات الليل.

تكون شبورة مائية

ولفتت، إلى أنه خلال ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وستؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق.