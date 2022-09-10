أسعار الخضروات اليوم السبت 10-9-2022 في الأسواق المصرية

أجرت «الوطن» جولة صباحية في الأسواق اليوم السبت الموافق 10 سبتمبر، لمتابعة أسعار الخضروات بمختلف أنواعها سواء كان البصل أو الطماطم أو البطاطس أو الكوسة وغيرها، في إطار اهتمام المواطنين بمتابعة الأسعار لأهمية الخضروات في كل بيت مصري.

وتساعد الخضروات على الحفاظ على نظام غذائي للجسم لاحتوائها على سعرات حرارية منخفضة، كما أنها تعزز الجهاز الهضمي وتساعد في الوقاية من الأمراض المختلفة، وجاءت أسعار الخضروات كما يلي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر كيلو البصل بين 1.25 و2.25 جنيه، سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 10 جنيهًا و20 جنيهًا، كما اختلف سعر الخيار بين 4 جنيهات و6 جنيهات، واختلف سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه، كما سجل سعر الباذنجان الأبيض بين 2 و3 جنيه، وتراوح سعر الباذنجان بين 1.5 و2.75 جنيهات.

وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيهات، كما سجل سعر كيلو البطاطس بين 3.25 و5. 5 جنيه، وتراوح سعر البامية بين 14 و20 جنيهًا للكيلو، وأيضا سجل سعر الكوسة بين 4 و7 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

سجل سعر كيلو البصل ما بين 2.5 و4 جنيهات.

سجل سعر كيلو البطاطس بين 5 و7.5 جنيه.

وسجل سعر الفلفل الرومي بين 4 و8 جنيهات، وأيضا سجل سعر كيلو الفلفل الحار الأخضر والأحمر بين 6 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الطماطم بين 5 و7.5 جنيه.

اختلف سعر كيلو الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البامية بين 18 و20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 15 إلى 20 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات.