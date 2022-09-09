أسعار الخضروات اليوم الجمعة 9-9-2022 في الأسواق المصرية

أعلن الموقع الرسمي لسوق العبور أسعار الخضروات في الأسواق، اليوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر الحالي، وذلك لمختلف الأنواع مثل الخيار والطماطم والبصل والبطاطس والفلفل وغيرها.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات لأهميتها في كل بيت مصري فهي تمد الجسم بالفيتامينات المختلفة التي يحتاجها وتساعد في الحفاظ على جهاز المناعة، تستعرضها «الوطن» وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها والموقع الإلكتروني لسوق العبور كما يلي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر كيلو البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

اختلف سعر الخيار بين 4 جنيهات و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.

سجل سعر الباذنجان الأبيض بين 1.5 و2.5 جنيه.

اختلف سعر الباذنجان بين 1.5 و2.75 جنيهات.

سجل سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البطاطس بين 3.25 و5.75 جنيه.

تراوح سعر البامية بين 14 و20 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الكوسة بين 4 و7 جنيهات للكيلو.

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 15 جنيهًا و21 جنيها.

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

اختلف سعر كيلو البصل ما بين 2.5 و4 جنيهات، وسجل سعر كيلو البطاطس بين 5 و7.5 جنيه، و اختلف سعر كيلو الطماطم بين 5 و7.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البامية بين 18 و20 جنيهًا، واختلف سعر كيلو الفاصوليا من 15 إلى 18 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

وسجل سعر الفلفل الرومي بين 4 و8 جنيهات، و سجل سعر كيلو الفلفل الحار الأخضر والأحمر بين 6 و8 جنيهات.