أسعار الخضروات اليوم الخميس 8-9-2022 في الأسواق المصرية

تمد الخضروات الجسم، بالعديد من الفيتامنيات والمعادن، إذ تساعده على ترطيبه خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، وتعمل على تقوية المناعة، كما تحافظ عليه من الإصابة بالأمراض.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الخضروات بالأسواق المصرية، وذلك استمرارًا للخدمات المختلفة المقدمة لاقراء بشكل مستمر، وذلك وفق الموقع الرسمي الإلكتروني بسوق العبور، حيث جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

اختلفت أسعار الخضروات اليوم الخميس بالأسواق، حيث تراوح سعر كيلو البصل ما بين 2.5 و4 جنيهات، فيما تراوح سعر الطماطم بين 5 و7.5 جنيه للكيلو الوحد، وسجل سعر كيلو البطاطس بين 5 و7.5 جنيه.

وسجل سعر الفلفل الرومي بين 4 و8 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفلفل الحار الأخضر والأحمر بين 6 و8 جنيهات، وتراوح سعر الخيار البلدي بين 6 و10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البامية بين 18 و20 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 15 إلى 18 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وفي سوق العبور، سجل سعر كيلو البصل اليوم الخميس، بين 1.25 و2.25 جنيه، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 و4.75 جنيه، وسجل سعر الباذنجان بين 1.5 و3 جنيهات، كما سجل سعر الفلفل الرومي من النوع البلدي بين 1.25 و2.75 جنيه.

وتراوح سعر البامية بين 14 و20 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الكوسة بين 4 و6 جنيهات للكيلو، وسجل البطاطس بين 3.25 و5.75 جنيه لليكلو الواحد، أما الفاصوليا سجل سعر الكيلو منها بين 15 جنيهًا و21 جنيهًا.