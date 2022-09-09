تفاصيل سقوط «ملك الكيف» بأوسيم بـ«210 كيلو حشيش».. كان مخبيها في بيته

«كنت مخبيهم في البيت عندي بعيد عن عين أي حد، وده كان المكان الأساسي اللي بحط فيه المخدرات لحد ما أعرف أتصرف فيهم»، بهذه الكلمات اعترف أحد أكبر تجار المواد المخدرة في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة أمام جهات التحقيق، بعدما ألقت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية القبض عليه متلبسًا بمواد مخدرة، يصل قيمتها إلى ما يقرب من 15 مليون جنيه.

«الوطن» تستعرض التفاصيل الكاملة للقبض على تاجر المخدرات في منطقة أوسيم بالجيزة، حسبما أعلنته وزارة الداخلية من تفاصيل بشأن الواقعة.

المخدرات في منزل التاجر بأوسيم

لم يجد تاجر المواد المخدرة مكانًا أكثر أمانًا من منزله؛ ليجعله مخبأ للمخدرات وتحديدًا مخدر الحشيش، حتى يتمكن من بيعها والاتجار فيها مع زبائنه وعملائه داخل مركز أوسيم بالجيزة، إذ بدأ تجارته في كميات صغيرة حتى وصل إلى التجارة في أكثر من ألفي طربة لمخدر الحشيش يتعدى وزنها 200 كليو جرام.

أجهزة الأمن تجري تحرياتها بشأن تاجر أوسيم

ووصلت معلومات بشأن تجار المخدرات إلى أجهزة الأمن وتحديدًا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبدأت في تقنين كل الإجراءات من أجل القبض عليه متلبسًا بالمواد المخدرة التي يتاجر فيها، بالتنسيق مع عددٍ من القطاعات وهي الأمن الوطني، والأمن العام، إضافة إلى نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضًا مديرية أمن الجيزة.

تحديد مكان تخزين المخدرات

وبمتابعة أجهزة الأمن لتاجر أوسيم، تمكنت من تحديد مكان تخزين التاجر للمخدرات، داخل مسكنه، كما توصلت التحريات إلى أنه يتخذ «أوسيم» مكانًا لمزاولة تجارة المواد المخدرة.

القبض على تاجر المخدرات في منزله

وأثناء وجود التاجر داخل مسكنه في أوسيم، تفاجأ بوصول أجهزة الأمن إليه وكان في حوزته المواد المخدرة التي يُتاجر فيها، ونجحت أجهزة الأمن في القبض عليه وبمنزله 2100 طربة من مخدر الحشيش، وصل وزنها إلى 210 كيلو جرامات، تقدر قيمتها بمبلغ 14 مليونا و700 ألف جنيه.

اعتراف المتهم بتجارته في المخدرات وإحالته إلى النيابة

وأمام جهات التحقيق، وبعد مواجهته بالمضبوطات، اعترف بالاتهامات الموجهة إليه، واتخذت كل الإجراءات القانونية تجاهه، وإحالته إلى النيابة العامة.

عقوبة حيازة المخدرات في القانون

وأوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ القانون المصري جرم تمامًا حيازة المواد المخدرة، منها بالتأكيد مخدر «الحشيش»، مؤكدًا أن عقوبة حيازة المخدرات بغرض التعاطي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.

وتابع «ناجي» بأن عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، هي السجن مدة لا تقل عن 6 سنوات، وقد تصل إلى لأشغال الشاقة المؤبدة.