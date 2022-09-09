مقتل سائق بطلق ناري بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

صرحت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج اليوم بدفن جثة «أبو بكر.ح.م.ا.ا» سائق عمره 32 عاما، لقي مصرعه بسبب خلافات الجيرة بعد تلقيه طلقا ناريا بالرأس من الناحية اليسرى، نقل على أثره لمستشفى جرجا العام وتوفي أثناء إسعافه لتنقل جثته لمشرحة مستشفى جرجا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل الواقعة

وكان السائق قد قتل في مشاجرة بالأسلحة النارية، بين أبناء عمومته وآخرين لخلافات الجيرة، حيث أفاد شقيقه «محمد ح م ا» 35 عاما مزارع، ويقيم بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج بمقتله في سيارة ملاكي أثناء قيادتها في وجود مرافق له.

خلافات الجيرة وراء الحادث

وأوضح أن المرافق تعرض لإصابات بالغة، وتوفي شقيقه وذلك لخلافات الجيرة والتي سبق أن تحرر عنها محضر محدد جنح مركز دار السلام لسنة 2021، وقد تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

العقوبة المتوقعة

أكد أحمد شريف المحامي لـ«الوطن» أن عقوبة القتل الخطأ بمشاجرة لا تقل عن حبس ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، ولكن في حالة القتل العمد قد تصل العقوبة إلى الإعدام.