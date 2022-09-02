إصابة شخص إثر مشاجرة بين أسرتين بسبب خلافات الجيرة في دمو بالفيوم

أصيب شخص بإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات متفرقة في مشاجرة نشبت بينه وبين جيرانه، عقب صلاة الجمعة، بسبب خلافات الجيرة، حيث بدأت بمشاجرة بين الأطفال وتطورت إلى مشادة كلامية بين أسرهم، ثم اشتبك الطرفان معاً بالأيدي والشوم، ما أسفر عن إصابة خمسيني في المشاجرة، فيما تدخل الأهالي لإنهاء المشاجرة بين الطرفين وأبلغوا الشرطة، كما طلبوا الإسعاف لنقل المصاب لأقرب مستشفى.

بلاغ بمشاجرة بسبب الجيرة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بين شخصين بسبب خلافات الجيرة عقب صلاة الجمعة، في مساكن دمو، وإصابة أحدهما.

إصابة شخص في المشاجرة

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، إلى منطقة مساكن دمو، وتبين إصابة شخص يدعى «ناصر. م. ق»، 50 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر تعرضه للضرب بشومة خلال نشوب مشاجرة بينه وبين جيرانه إثر خلافات الجيرة.

وجرى استدعاء سيارة إسعاف ونقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة التي يحتاج إليها.

تحرير محضر بالواقعة

وألقت قوات الشرطة القبض على طرفي المشاجرة الذين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.