إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بكفر الشيخ

أُصيب 5 أشخاص يقيمون بقرية نصرة التابعة لمركز كفر الشيخ، بإصابات متوعة، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمورمركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من نقطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول 5 مصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى استقبال المستشفى، على خلفية نشوب مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة بقرية نصرة التابعة لدائرة المركز، حيث تنوعت الإصابات ما بين جُروح وكدمات وسحجات مُتفرقة في الجسد.

حالة المصابين

بالانتقال والفحص، تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من: «ع.ا.م.ع.»، 38 عاما، مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، و«ط.ع.ع.»، 15 عاما، مصابا بجروح وكدمات بالجسد، و«أ.م.م.»، 19 عاما، مصابا بجروح وكدمات وسحجات بالجسد، كما أُصيبت «ش.ع.ع.»، 45 عاما، بجروح شديدة، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«إ.أ.أ»، مصابا بجرح نافذ بالصدر، حُرر محضر بالواقعة بمركز شرطة كفر الشيخ، وجاري العرض على جهات التحقيق.