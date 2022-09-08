 وزير التعليم العالي: مشروع «بيت مصر» واجهة مهمة للقاهرة في باريس

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة الأعمال التنفيذية لمشروع بناء «بيت مصر»، بالمدنية الجامعية الدولية بباريس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتناول الاجتماع الخطوات التي تمت من الأعمال الإنشائية والمعمارية والاطلاع على مُعدلات تنفيذ مشروع «بيت مصر»، منذ توقيع العقد في منتصف شهر يونيو 2021 وحتى الآن.

معدلات التنفيذ لمشروع «بيت مصر»

واطمأن الوزير على انتظام سير الأعمال التنفيذية والتجهيزات واطلع على معدلات التنفيذ لمشروع «بيت مصر»، مشددًا على ضرورة تنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات المُتفق عليها والجداول الزمنية المُعدة مُسبقًا، وكذلك الالتزام بموعد تسليم البيت في شهر أبريل 2023، وبدء استقبال الطلاب في العام الجامعي ذاته.

واجهة مهمة لمصر في فرنسا

وأشار «عاشور»، إلى أهمية المشروع الذي يعُد واجهة مهمة لمصر في فرنسا وداخل المدينة الجامعية الدولية بباريس، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالطابع التُراثي في بناء وتجهيز البيت المصري، موضحًا أن الهدف من إنشاء «بيت مصر»، هو توفير غرف للطلاب المصريين الدارسين في أنحاء باريس، بالإضافة إلى المركز الثقافي، وأن يكون له الطابع المصري داخل قلب العاصمة الفرنسية، وكذلك تعزيز التعاون ودعم النشاط الثقافي والحضاري والتعليمي بين البلدين.

الجدير بالذكر أن إنشاء «بيت مصر»، يأتي تنفيذًا للاتفاقية الموقعة بتاريخ 24 أكتوبر 2017 بين جمهورية مصر العربية ومجلس جامعات باريس والمدينة الجامعية الدولية بباريس، ويقام المشروع على مساحة تبلغ نحو 1900 متر مربع من إجمالي مساحة قدرها 7424 متر مربع، ويتكون المشروع بشكل أساسي من مبنى سكني للطلاب والباحثين والرياضيين، ويتألف من 195 غرفة وقاعة للأنشطة الثقافية وأماكن عامة للخدمات، وذلك بنسبة إشغال 70% من المصريين وبنسبة 30% مُخصصة للأجانب.

شهد الاجتماع حضور، الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية ورئيس اللجنة الفنية لمشروع «بيت مصر»، ود. سالم الخضري عضو اللجنة الفنية لمشروع بيت مصر، ود. أيمن فريد حمزة عضو اللجنة الفنية لمشروع بيت مصر، ود. نور السبكي المستشار الثقافي مدير مكتب البعثة المصرية بالمكتب الثقافي المصري بباريس، والمهندس وليد عرفة والمهندس سام اشنايردر، والسيد يرتزون فليبو مدير المشروع الاستشاري.