وزير التعليم يعتمد نتيجة الطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين 2022/2023

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM»، بنين وبنات، ومدرسة المتفوقين بعين شمس «بنين»، للعام الدراسي 2022/2023.

جاء ذلك بناء على نتيجة الاختبارات الإلكترونية التي وردت من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في هذا الشأن وكذلك البيان الإحصائي الخاص بأعداد الطلاب المطلوب تسكينهم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «بنين - بنات»، والوارد من وحدة «Stem».

الانتهاء من أعمال التنسيق الخاصة بالطلاب وتسكنيهم

وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من أعمال التنسيق الخاصة بالطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا المجتازين للاختبارات الإلكترونية وتسكينهم بالمدارس وفقًا للسعات المتاحة بكل مدرسة، ورغبات الطلاب وذلك على النحو التالي:

- مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «بنين»: عدد 15 مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 1000 طالب.

- مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «بنات»، عدد 14 مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 990 طالبة.

- مدرسة المتفوقين بعين شمس، وعدد الطلاب المقبولين 96 طالبًا.

إعلان النتيجة اليوم على الموقع الرسمي للوزارة،

َوأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه سيتم إعلان النتيجة اليوم على الموقع الرسمي للوزارة، وإتاحة إجراءات التظلم من النتيجة للطلاب لدى المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بداية من الأحد الموافق 2022/9/11، وحتى الخميس الموافق 2022/9/15 دون مقابل مادي.