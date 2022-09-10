مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-9-2022 في محافظات مصر

أوضحت الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات اليوم السبت الموافق 10 سبتمبر الحالي، وذلك في إطار التحديث اليومي الذي تقوم به على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها، لمتابعة مواعيد الصلوات الخمس في مختلف المحافظات.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض مواقيت الصلاة بمحافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية وغيرها، اليوم السبت الموافق 10 سبتمبر الحالي، وذلك كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:08 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:52 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:24 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:07 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:25 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر 4:09 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:52 صباحًا.

موعد أذان العصر 3:24 مساء.

موعد أذان المغرب 6:07 مساءً.

موعد أذان العشاء 7:26مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 4:05 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:50 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:22 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:05 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:24 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر الساعة 4:11 صباحًا

أذان الظهر الساعة 11:50 صباحًا.

أذان العصر الساعة 3:20 مساءً.

أذان المغرب الساعة 6:03 مساءً.

أذان العشاء الساعة 7:19 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر الساعة 4:12 صباحًا.

أذان الظهر الساعة 11:58 مساءً.

أذان العصر الساعة 3:29 مساءً.

أذان المغرب الساعة 6:13 مساءً.

أذان العشاء الساعة 7:32 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:10 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم الساعة 11:46 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:13 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:58 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:12 مساءً.