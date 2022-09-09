إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية على طريق بني سويف الزراعي

أصيب 3 شباب في حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة نارية

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي بمركز الفشن جنوب المحافظة، نتج عنه إصابة 3 شباب، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارة إسعاف إلي موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي وبني سويف الجامعي، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

ونقلت سيارة إسعاف، محمد خميس 30 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات، وميلاد إبراهيم 28 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات، إلى مستشفى الفشن المركزي وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، فيما نقلت سيارة إسعاف، كريم ابراهيم 16 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالوجه وكسر وجرح بالفخذ، إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.