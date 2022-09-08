إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص على صحراوي بني سويف

أصيب 13 شخصا، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل قرية دشاشة التابعة لمركز سمسطا جنوبي غربي محافظة بني سويف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، امام مدخل قرية دشاشة التابعة لمركز سمسطا، أسفر عن إصابة 13 شخصا بإصابات مختلفة.

ووجه مدير الأمن، بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث.

أسماء المصابين في الحادث وحالتهم

على الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابون إلى مستشفى الفيوم العام، وهم:

- جمال ممدوح حسن، 35 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالزراع الأيسر.

- جمال رشيد أحمد 45 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج.

- كمال محمد كمال، 15 عامًا، مصابًا بجروح وكدمات.

- محمد سليمان أحمد، 33 عامًا، مصابًا بجروح وكدمات.

- عبد الله وليد بدر، 22 عامًا، مصابًا بجروح وكدمات.

- محمد سعيد محمود، 20 عامًا، مصابًا بجروح وكدمات.

- محمود شعبان شامي، 25 عامًا، مصابًا بجروح وكدمات.

- إسلام أنور إبراهيم، 24 عامًا، مصابًا بجروح وكدمات.

- حمدي عبد الواحد محمود، 45 عامًا، مصابًا بجروح وكدمات.

- رشدي عبود يوسف، 55 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري.

- عمرو أنور ظريف، 21 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بمشطيات بالقدم اليمنى.

- رجب حامد عطية، 55 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في الفخذ الأيمن.

- عاطف ممدوح عبد الخالق، 40 عامًا، مصابًا بكدمة بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.

يشار إلى أن جميع المصابين مقيمين في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لهم، وجاري التعامل مع الإصابات.