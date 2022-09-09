نقيب الزراعيين: 9 سبتمبر يوم العزة والكرامة للفلاح المصري (فيديو)

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إنّ 9 سبتمبر يوم العزة والكرامة للفلاح المصري، مشددًا على أنّ الفلاح مواطن يحب بلده ولم يترك أرضه يوما من الأيام إلا وزرعها: «نشكر الفلاح المصري على كل ما يقدمه لأنه يساهم في الاقتصاد القومي، كما أنّه مسؤول عن توفير الأمن الغذائي للشعب المصري».

وأضاف خليفة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «كل التحية لفلاحي مصر على وطنيتهم وإخلاصهم وحبهم لبلدهم، والدولة المصرية تحتفل سنويا تكريما للفلاح المصري على دوره الوطني وتقدم كل الدعم له».

قانون الإصلاح الزراعي

وتابع: «في 9 سبتمبر عام 1952م صدر قانون الإصلاح الزراعي وأصبح صغار المزارعين يتملكون الأراضي، واستمرّ هذا النهج وجاء الدور على ثورة 30 يونيو 2023 لتستكمل الدعم الكامل للفلاح المصري».

وأكد نقيب الزراعيين، أنّ ما يتم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، يستهدف دعم الفلاح المصري ليحيا حياة كريمة، فضلا عن تحسين الحالة الصحية له، مشيدًا في الوقت ذاته بمشروع تبطين الترع، خاصة أنّه طور الزراعة، ولم يتحمل الفلاح المصري تكلفته.

دور المرشد الزراعي مهم رغم التطور التكنولوجي

وشدد على أنّ دور المرشد الزراعي مهم جدًا، لأنه من يمنح الفلاح الحزمة الإرشادية، وبالتالي فإنّه كان مرتبطًا بالفلاح بشكل كبير، لكن مع التقنيات الحديثة والتكنولوجيا والتحول الرقمي أصبح هناك إجراءات قد تعوضه، مشيرًا إلى أهمية العنصر البشري حتى في ظل التطور الرقمي من أجل استدامة القطاع الزراعي.