«رويترز»: طائرات روسية تدمر مبنى بمستشفى أوكراني.. وسقوط جرحى

أعلنت السلطات الأوكرانية، منذ قليل، أن ضربة جوية روسية أصابت مستشفى في منطقة سومي بشمال شرق البلاد، مما أدى إلى تدمير المبنى وإصابة أشخاص، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز»، في نبأ عاجل لها.

روسيا تنفي استهدافها لمدنيين

وقال دميترو تشيفيتسكي، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في سومي، على تطبيق «تيليجرام»، إن المستشفى يقع في منطقة فيليكا بيساريفكا على الحدود الروسية، كما أن الطيران الروسي أطلق النار عليه ودمر المبني، ما ادى لسقوط جرحى، مؤكدا أن روسيا تنفي استهداف المدنيين.

ولم يعلن المسؤول الأوكراني، عدد الجرحى أو تفاصيل حالتهم الصحية حتى الآن.

وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل لاحقا.