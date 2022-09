أوكرانيا تعلن مقتل 59 من القوات الروسية جنوبي البلاد

أعلنت أوكرانيا، مقتل 59 من القوات الروسية، وتدمير كمية كبيرة من المعدات العسكرية، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة في جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأشارت «قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية»، إلى تدمير دبابة من طراز «تي 72»، و6 مركبات قتالية مصفحة، كما دمرت القوات الأوكرانية، معبر في «نوفا كاخوفكا».

وأضافت «قيادة العمليات الجنوبية»، أن القوات الروسية، شنت 30 ضربة جوية وهجوم صاروخي على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى أن «موسكو»، أطلقت 4 صواريخ «آر 27»، على الطائرات الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال مندوب أوكرانيا الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، سيرجي كيسليتسيا، إن تحرير الأراضي، الذي يتم الآن في منطقتي«خاركيف» شمال شرقي أوكرانيا، و«خيرسون» جنوبي البلاد، أفضل دليل على فعالية الجهود المشتركة لـ«كييف» وحلفائها، وفقا لما ذكرته وكالة اللأنباء الأوكرانية.

من جانبه، أوضح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن «واشنطن» لا تعمل من أجل الدفاع عن أوكرانيا، بل عن كامل النظام الدولي، مشيرا في مؤتمر صحفي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي بقاعدة «رامشتاين» الجوية بألمانيا، إلى موافقة الرئيس جو بايدن على الشريحة الأخيرة من المساعدة الأمريكية لأوكرانيا بـ675 مليون دولار.

.@SecDef Austin: "Yesterday, President Biden approved the latest tranche of U.S. assistance to Ukraine. It's valued at up to $675 million." pic.twitter.com/aRuQXbCV3z