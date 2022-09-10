حظك اليوم برج العذراء السبت 10-9-2022 عاطفيا ومهنيا

على المستوى الاجتماعي والمهني اليوم السبت انتبه لحقوقك في محيط عملك ومع الشريك ومن المهم أن تستمع للرأي الآخر، هكذا كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج العذراء الذي تُوصف أنثاه بأنها من الشخصيات المحبة للترتيب والدقة، فلا يمكنها العيش في فوضى، وتعتني بمنزلها بصورة كبيرة.

ويصف خبراء الفلك مولودة برج العذراء، أنها تفضل التجديد دومًا حتى لا تشعر بالملل أو الروتين، ودائما تضع شريك حياتها أولوية قصوى قبل احتياجاتها الشخصية، فهو تحاول التهوين وتقليل الضغوط قدر إمكانها، وينتمي لهذا البرج كل من الفنان الكبير كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.

واليوم السبت 10 سبتمبر الجاري لمحبي متابعة حركة الفلك والكواكب وتأثيرها على الأبراج السماوية، تنشر بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات التي تهم القارئ، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، القمر المكتمل في مواجهتك.. انتبه لحقوقك، وعبر عن نفسك بهدوء ولا تدع روح الغضب تسيطر عليك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي: «الفلك ينصحك بأن تستمع للرأي الآخر وعليك أن تبدي احتراما لشريك حياتك».